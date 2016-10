Hoe deze onderneming 350 miljoen euro verloor door één tweet van Bernie Sanders

© Photo News/ Thinkstock.

De impact van Twitter is niet te onderschatten. Eén tweet kan verwoestend zijn. Bernie Sanders had vrijdag slechts 114 tekens nodig om een aardschok teweeg te brengen op de beurs. De uithaal van de senator stuurde de aandelenkoers van Ariad, de maker van een leukemie-medicijn, meteen 15 procent naar beneden, oftewel een verlies van een duizelingwekkende 350 miljoen euro voor de investeerders.

"De hebzucht van farmaceutische bedrijven kent geen grenzen. Ariad heeft de prijs van een leukemie-medicijn verhoogd naar 199.000 dollar per jaar (omgerekend 180.000 euro)", klonk het in de tweet die niet getekend was met de gebruikelijke '-B' wat erop wijst dat de 114 tekens wellicht niet afkomstig zijn van Sanders zelf maar wel van een stafmedewerker die het in zijn naam op Twitter heeft gepost.



De voormalige Democratische presidentskandidaat heeft 2,65 miljoen volgers en dan is het uiteraard niet verwonderlijk dat de gevolgen zich op de beurs laten voelen.