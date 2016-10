1 op 5 zelfstandigen krijgt geen woonkrediet

ERWIN VERHOEVEN EN STEVEN SWINNEN

17/10/16 - 05u00

© ThinkStock.

Eén op de vijf zelfstandigen die een woning willen kopen, krijgt geen woonkrediet van de bank. Zeker starters moeten vaak hun droom van een eigen pand ­opbergen.

Jonge zelfstandigen hebben het steeds moeilijker om nog een hypo­thecaire lening vast te krijgen. Dat zegt Isabelle Vermeir van ­Century 21 Benelux. De vastgoedgroep analyseerde alle verkopen - potentiële en effectieve - van het afgelopen jaar in haar netwerk van 182 kantoren. "Wie drie jaar of minder actief is als zelfstandige maakt eigenlijk nauwelijks kans op een woonkrediet. Wie als jonge ondernemer een zaak heeft in de horeca of de detailhandel, kan ­beter meteen helemaal een kruis maken over zijn plannen." Een kwart van de 'afgewezen' zelfstandigen in Vlaanderen gaat uit noodzaak tijdelijk de huurmarkt op, of laat de hoop op een ­eigen pand varen. De anderen zoeken een goedkopere locatie.



