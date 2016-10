Minimumloon jongeren gaat omlaag

Door: redactie

16/10/16 - 12u39 Bron: De Tijd

© thinkstock.

De regering gaat de brutolonen voor jongeren van minder dan 21 jaar verlagen. Dat is een van de resultaten van de begrotingsbesprekingen. De maatregel zou jongeren aantrekkelijker moeten maken voor bedrijven. De regering is naar eigen zeggen op zoek naar manieren om de impact op de nettolonen zo klein mogelijk te houden. Maar hoe ze dat precies wil aanpakken, is nog niet duidelijk.

Momenteel ligt het bruto minimumloon voor een 21-jarige op 1.560 euro. Wie jonger is, zou voortaan minder krijgen, maar per leeftijdscategorie wel zes procent meer verdienen. Concreet: een 16-jarige zou 70 procent van het minimumloon krijgen, een 17-jarige 76 procent, een 18-jarige 82 procent, een 19-jarige 88 procent en een 20-jarige 94 procent.



Met de maatregel wil de regering het interessanter maken voor bedrijven om jongeren aan te werven. Nu kosten ze in verhouding veel in vergelijking met iemand die ouder is, rekening houdend met het feit dat ze nog geen of weinig ervaring hebben. Het idee zou volgend jaar al een duizendtal jobs moeten creëren en meteen ook toelaten om te besparen op programma's die jongeren aan het werk moeten helpen. Dat zou goed moeten zijn voor 20 miljoen euro die elders kan worden gebruikt.



Vakbonden

De vakbonden zijn niet te spreken over de demarche van de regering. Volgens hen gaat het om een oude maatregel die nu opnieuw wordt bovengehaald en waartegen de vakbonden zich indertijd sterk hadden verzet. Zo sterk zelfs dat hij werd afgevoerd. Ze hekelen ook het gebrek aan inspraak dat ze kregen bij het introduceren van de maatregel.