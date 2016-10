Mijnwerkers vinden klomp jade van 155 miljoen euro (en schenken hem weg)

Koen Van De Sype

16/10/16

"Het voelde alsof we de loterij hadden gewonden." Dat vertelden enkele mijnwerkers toen ze een gigantische blok jade bovenhaalden in Phakant, in het noorden van Myanmar. Kenners schatten dat hij in zijn ruwe vorm 155 miljoen euro waard is. In geslepen vorm kan dat zelfs nog 20 keer meer zijn. De arbeiders schonken de steen aan de staat.

De klomp is 5,8 meter lang, 4,6 meter breed, 4,3 meter hoog en weegt 175 ton. Hij is daarmee de waardevolste blok ruwe jade ter wereld. Voor wie zich afvraagt waarom hij niet groen is: die kleur komt pas als hij geslepen is. "We waren door het dolle heen", aldus werkman Sao Min (44). "Maar hij is eigendom van ons land. We willen er onze leiders mee eren."



