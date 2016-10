Wekelijks worden 230 gezinnen uit huurwoning gezet

Door: redactie

Elk jaar belanden 12.000 gezinnen - dat zijn er 230 per week - op straat nadat hun huisbaas naar het vredegerecht stapte, vaak omdat ze de huur niet meer (kunnen) betalen. Dat meldt Deredactie.be vandaag.

60.000 gezinnen hadden vorig jaar de hulp van het OCMW nodig om hun huur of rekeningen te betalen, dat meldt Deredactie vandaag. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zegt daarom dat de laagste inkomens omhoog moeten en dat de regering meer moet inzetten op woonbegeleiding van kansarme mensen.



Nathalie Debast van VVSG: "Er is gewoon geen alternatief voor deze mensen, een uithuiszetting is geen oplossing voor dit probleem op de private huurmarkt. Deze kunnen nergens anders heen", zegt Nathalie Debast van de VVSG. "Vaak gaat het om een gebrek aan de juiste vaardigheden, wat opgelost kan worden met woonbegeleiding."



Bijkomend probleem is dat binnenkort 1.500 erkende vluchtelingen in België een woonplaats moeten zoeken. Volgens VVSG moeten er daarom dringend meer sociale woningen huursubsidies komen. Experimenten met woonbegeleiding leverden al hoopvolle resultaten op.