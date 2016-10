De Gucht: "Reynders moet akkoord met Canada gewoon ondertekenen"

Door: redactie

CETA Ondanks de verwerping van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap moet minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders het Europees-Canadese handelsverdrag CETA ondertekenen. Dat heeft zowel oud-eurocommissaris voor Handel Karel De Gucht als de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel vrijdag betoogd in het VRT-programma Terzake.

De Gucht was als eurocommissaris voor Handel één van de drijvende krachten achter CETA. Dat de PS en het cdH de ondertekening van het akkoord vanuit de regionale regeringen blokkeren en minister Reynders niet de bevoegdheid verlenen om aanstaande dinsdag het licht op groen te zetten, vindt hij onaanvaardbaar. "Ik denk dat Didier Reynders gewoon moet ondertekenen. En als Wallonië zich dan verzet, dan gaan ze maar naar het grondwettelijk hof in België of naar het Europese Hof van Justitie en dan zullen we wel zien wat we zullen zien", zo zei de liberaal in de reportage.



Ook de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel was die mening toegedaan. "Mocht ik Didier Reynders zijn, dan zou ik ondertekenen", stelde de CD&V-schepen. Hij wijst erop dat vele linkse regeringen in Europa CETA wel steunen. Volgens hem heeft het Waalse verzet enkel te maken met binnenlandse politieke redenen en zet de hele saga "ons precaire staatsbestel in de relaties met het buitenland op het spel".