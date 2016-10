"Sea-Invest plant expansie in Antwerpen"

Door: redactie

Dez sea-tankterminal van Sea Invest werd in september 2010 geopend. © belga.

Het bedrijf Sea-Invest wil fors uitbreiden in de Antwerpse haven, zo bericht De Tijd vandaag. Het zou onder meer een containerterminal aan het Delwaidedok willen starten. Ook een concurrent heeft er plannen. Het Havenbedrijf laat nog niet in zijn kaarten kijken.

Volgens de zakenkrant neemt Sea-Invest het Antwerpse IMT over, dat een terminal heeft aan het Hansadok. Die activiteiten zouden worden verplaatst naar het Delwaidedok, waar een 173 hectare groot haventerrein vrijkomt door de verhuis van MSC naar de overkant van de Schelde.



IMT ontvangt aan het Hansadok momenteel zo'n 250.000 tot 300.000 containers per jaar. Er zou worden bekeken hoeveel ruimte er aan het Delwaidedok nodig is voor een verhuis. Aan het Hansadok had Sea-Invest naast IMT al tankopslagactiviteiten. Die zouden door de plannen kunnen worden uitgebreid, voor de Franse klant Total.



Ook aan het Delwaidedok zou er tankcapaciteit bijkomen. Sea-Invest diende naar verluidt een concessieaanvraag in voor 1,25 miljoen m3 aan capaciteit, goed voor een investering van 200 miljoen euro. Bij Sea-Invest is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.



Ook het Amerikaanse Zenith Energy zou een grote tankterminal aan het Delwaidedok willen bouwen, waardoor het een belangrijke concurrent van Sea-Invest zou worden.



Bij het Havenbedrijf, dat vijftien investeringsdossiers binnenkreeg voor het Delwaidedok, is men karig met commentaar: "het management van het Havenbedrijf heeft de opdracht gekregen om de beschikbare ruimte aan het Delwaidedok optimaal in te vullen. De nodige besluitvorming daaromtrent wordt voorbereid", klinkt het.