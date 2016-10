Nachtwerk e-commerce mogelijk zonder akkoord van vakbonden

Door: redactie

De regering-Michel heeft beslist dat e-commercebedrijven nachtwerk kunnen invoeren zonder dat de vakbonden daarmee akkoord moeten gaan, zo bericht De Tijd vandaag. Volgens de krant is er hierover een akkoord, dat wel nog het definitieve fiat moet krijgen in het kader van het begrotingsoverleg. De socialistische bediendebond (BBTK) meent dat dit akkoord de prijs is die Kris Peeters (CD&V) moet betalen voor het binnenhalen van zijn trofee rond rechtvaardige fiscaliteit. "De nachtwerkers zullen de prijs betalen."

Eind vorig jaar werd in het paritair comité Handel een akkoord afgesloten rond e-commerce. Het voorziet volgens de BBTK in een duidelijke omkadering van bedrijven die in het kader van e-commerce nachtarbeid willen invoeren. Zij moesten hiervoor, op bedrijfsniveau, afspraken maken met de vakbonden. Maar tot nu toe nam nog geen enkele onderneming uit de handel een initiatief, klinkt het.



De BBTK ziet een eenvoudige verklaring: de mogelijkheden om nachtarbeid en e-commerce te ontwikkelen hebben altijd al bestaan binnen andere paritaire comités, zoals dat van de logistiek. "De ontwikkeling van het gigantische logistieke knooppunt van Nike in Laakdal is daar een mooi voorbeeld van. Bij Nike is nachtarbeid mogelijk. Het bedrijf blijft uitbreiden in België."



Dat de regering nu toch kiest om binnen de handel nachtarbeid mogelijk te maken zonder akkoord van de vakbonden, is volgens het BBTK "een zoveelste doorzichtige poging om de werknemersbelangen buiten spel te zetten". Dit past volgens de socialistische bond in de "soap" die momenteel binnen de federale regering woedt en waarbij de CD&V de arm wordt omgewrongen door haar coalitiepartners. "Het is aan de christendemocraten om zich af te vragen welke rol ze in deze rechtse regering nog willen spelen."



De regering hoopt dat het versoepelen van nachtarbeid in de e-commerce extra banen zal opleveren. Volgens De Tijd hoopt hoopt men hiermee volgend jaar zo'n 48 miljoen binnen te krijgen.