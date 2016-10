Voor het eerst meer dan een miljoen liter wijn geproduceerd in België

Door: redactie

Het jaar 2015 was een recordjaar voor de Belgische wijnbouw. Voor het eerst werd er meer dan een miljoen liter wijn geproduceerd en het aantal wijnbouwers ging voorbij de kaap van honderd. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie vandaag.

De Belgische wijnproductie bedroeg vorig jaar 1.025.499 liter. Dat is nagenoeg de helft meer dan in 2014. Chantal De Pauw, de woordvoerster van de FOD Economie, wijst naar "de optimale weersomstandigheden, de permanente toename van de totale oppervlakte aan wijndruiven en het ouder worden van de wijngaarden waardoor ze op volledige productie komen".



Het nieuwe record is geen verrassing. De voorbije tien jaar vervijfvoudigde de wijnproductie in België en verdrievoudigde de oppervlakte aan wijndruiven (tot ruim 221 hectare in 2015).



De 103 Belgische wijnbouwers (tegen 96 in 2014) produceren vooral schuimwijnen. Die zijn goed voor 46 procent van de totale productie. Dan volgen witte wijnen (37 procent), rode wijnen (12 procent) en roséwijnen (5 procent).



"De oogst 2015 wordt in de eerste plaats gekenmerkt door de positieve volumes. De wijnen zelf vertonen lage suikergehaltes en zuurtegraden", besluit de FOD Economie. Ze werkte voor de wijnstudie samen met professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt.