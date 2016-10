Brusselse handel doet het beter dan verwacht in nasleep aanslagen

Door: redactie

14/10/16 - 06u37 Bron: Belga

De Brusselse Nieuwstraat. © photo news.

In de eerste weken na de terreuraanval op 22 maart waren doemscenario's te horen over de toekomst van de handels- en horecazaken in Brussel. Maar uit cijfers over het aantal faillissementen en stopzettingen over de periode januari-augustus blijkt dat de Brusselse kleinhandel en horeca merkwaardig goed hebben standgehouden. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.