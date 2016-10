Samsung verlaagt winstverwachting opnieuw met miljarden

Bewerkt door: Redactie

Na een winstwaarschuwing eerder deze week heeft Samsung Electronics vandaag de verwachtingen nogmaals aangepast. Het elektronicaconcern denkt dat het debacle met de ontploffende Note 7 het komend half jaar nog eens 2,7 miljard euro gaat kosten.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf stelde de winstverwachting voor het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van 2017 bij. Woensdag zei Samsung al dat in het derde kwartaal de winsten zouden dalen met 2,1 miljard euro. De cijfers komen na weken waarin de nieuwste smartphone Note 7 werd teruggeroepen vanwege ontploffingsgevaar.



Samsung zorgde aanvankelijk voor een vervangend toestel maar dat bleek ook brandgevaarlijk. Het bedrijf hoopt de tegenvallende Note 7-inkomsten te compenseren met hogere verkoopcijfers voor de Galaxy S7. Daarbij beloofde het bedrijf vrijdag ook veranderingen in de kwaliteitscontrole om voor veiligere producten te zorgen.



Enkele Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen lieten donderdag weten dat ze in het vervolg met een brandwerende tas aan boord vliegen voor het geval er elektronische apparatuur in brand vliegt.