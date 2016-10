HP schrapt duizenden banen

Door: redactie

Printer- en computerfabrikant HP Inc schrapt de komende drie jaar 300 tot 4.000 banen. Dat werd vandaag na de slotbel op Wall Street bekendgemaakt. Het bedrijf wil de kosten naar beneden brengen, nu de vraag naar computers en printers tanende is. Volgens topman Dion Weisler vallen de ontslagen binnen alle onderdelen van het bedrijf. Ook België heeft een vestiging van HP, in Diegem.