Amazon werft 120.000 interimkrachten aan voor de feestdagen

13/10/16

De Amerikaanse onlinewinkel Amazon gaat 120.000 tijdelijke werkkrachten aanwerven in de Verenigde Staten om de drukte van de feestdagen te overbruggen. Dat heeft de onderneming vandaag bekendgemaakt.

Amazon zet elk eindejaar extra interims in. Dit jaar zijn het er een vijfde meer dan vorig jaar. Van de 100.000 tijdelijken die toen aan de slag gingen, kregen er nadien meer dan 14.000 een vast, voltijds contract. "We hopen dat cijfer op te trekken", aldus Amazon in een persbericht.



Ook grote winkelketens als Macy's en Target, en pakjesbezorger UPS nemen elk jaar tienduizenden interims aan voor de eindejaarsdrukte.