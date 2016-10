Nieuwe kans voor ex-werknemers ING: Beobank werft nieuw personeel aan

Door: redactie

banken Terwijl ING duizenden werknemers aan de kant schuift, doet het Belgische Beobank het omgekeerde: zij willen op termijn nieuw personeel aanwerven in ons land. Dat heeft CEO Guy Schellinck vandaag bekendgemaakt in Gent.

ING sluit enkele van haar filialen, Beobank daarentegen opent de komende maanden zeven zogenaamde 'PRO Centers' in onder meer Gent, Brussel, Antwerpen en Brugge. De centers zijn gericht op professionele klanten zoals zelfstandigen en kmo's. Ze kunnen er terecht voor advies en zullen de kantoorruimtes ook gratis kunnen gebruiken voor vergaderingen of meetings.



De nieuwe filialen passen in een bredere groeistrategie van Beobank, die na de fusie met BKCP in mei van dit jaar verklaarde het marktaandeel in België te willen verdubbelen in de volgende tien jaar.



"Het is dus niet de bedoeling dat het bij deze zeven centers blijft", benadrukte Schellinck. "We willen in de toekomst nog meer dergelijke centra openen", klonk het.



Extern personeel

De zeven PRO Centers die nu in de steigers staan, werken voornamelijk met personeel van het vroegere BKCP. Maar voor de opening van de nieuwe centra zou "extern personeel worden aangeworven". En dus kijkt CEO Schellinck ook naar ex-ING'ers die door de herstructurering bij die bank moeten verdwijnen. "We gaan ons uiteraard niet speciaal richten op ex-ING'ers, maar iedereen met een expertise in het professionele segment is welkom", aldus Schellinck. Hoeveel banen er extra komen, is nog niet bekend.