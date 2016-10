Topman Wells Fargo op pensioen na bankrekeningenschandaal

Door: redactie

De CEO van Wells Fargo John Stumpf heeft zijn pensioen aangekondigd, zo meldde de Amerikaanse bank gisteren. Hij doet dat slechts enkele weken nadat de bank een boete kreeg voor het openen van miljoenen rekeningen op naam van klanten, die daar geen weet van hadden.

De bank zegt in een verklaring dat John Stumpf aan de raad liet weten onmiddellijk met pensioen te gaan.



Well Fargo kreeg vorige maand een boete van 185 miljoen dollar van de Amerikaanse toezichthouders, nadat het bankrekeningenschandaal aan het licht kwam. Werknemers openden rekeningen voor onwetende klanten, omdat ze onder druk stonden om hun verkoopcijfers op te krikken. Meer dan 5.000 werknemers verloren hun job omwille van hun betrokkenheid.



Naast de boete moet de bank ook vijf miljoen dollar betalen aan klanten die getroffen werden door het schandaal.



De 63-jarige Stumpf werd vorige maand door het Amerikaanse Congres op de rooster gelegd toen hij de verkoopspraktijken van de bank probeerde te verdedigen. Hij zei "de volledige verantwoordelijkheid voor alle onethische verkoopspraktijken" op zich te nemen, het probleem te zullen oplossen en het vertrouwen van de klanten te zullen herstellen.



De raad van bestuur van de bank heeft COO Tim Sloan aangeduid om Stumpf op te volgen.



Stumpf gaf nog aan "dankbaar" te zijn dat hij de bank mocht leiden en te geloven in de toekomst van Wells Fargo.