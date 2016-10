ING duikt op in zaak rond Maleisische megafraude

Redactie bewerkt

12/10/16 - 19u30 Bron: ANP

© belga.

De ING Bank wordt genoemd in de miljardenfraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Volgens een Amerikaanse dagvaarding heeft de bank in Nederland een rol gespeeld in grote overboekingen tussen vennootschappen. Dat meldt de Volkskrant.

Najib Razak © reuters.

De Maleisische premier Najib Razak wordt ervan verdacht ongeveer een miljard euro aan staatsgeld te hebben laten wegsluizen naar privérekeningen.



ING wil niet zeggen of de bank betrokken is bij strafrechtelijke onderzoeken. 'Wij zeggen nooit iets in dit soort zaken. Als justitie daar om vraagt, werken wij uiteraard mee', laat een woordvoerder weten.



Strafrechtelijk onderzoek

Naar de fraude wordt in vijf landen, waaronder de VS, strafrechtelijk onderzoek gedaan. De Amerikanen richten zich vooral op geld dat in de VS werd uitgegeven.



Zo kocht de stiefzoon van Razak, samen met filmmaker Riza Aziz en een bevriende miljonair, schilderijen van Van Gogh, een penthouse nabij Central Park. Ook kocht het drietal de rechten op de film 'The Wolf of Wall Street'.