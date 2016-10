Komt Coca-Cola in Belgische handen?

Frank Dereymaeker

Ze zijn allebei marktleider in hun sector. AB InBev in het bier, Coca-Cola in de frisdranken. En toch geloven veel experts dat rond 2020 de biergigant een poging zal wagen om de frisdrankenreus op te slorpen. Het is nog toekomstmuziek, maar Coca-Cola verbreekt nu al de banden met de Belgisch-Braziliaanse brouwer.

Dankzij de overname van SAB Miller heeft AB InBev beslag kunnen leggen op de controle (57%) van Coca-Cola Beverages Africa, één van de kroonjuwelen van de Amerikaanse frisdrankengigant. Dat Afrikaans bedrijf produceert en verdeelt de Coca-Cola-merken voor 12 snelgroeiende markten in Zuid- en Oost-Afrika, en dat aantal zal op termijn worden uitgebreid naar 14 landen. Maar omdat het aandeelhouderschap verandert, heeft Coca-Cola het recht om dat meerderheidsbelang over te kopen. En die kans laten de Amerikanen niet schieten.



Dat Coca-Cola zijn banden met AB InBev wil verbreken, hoeft niet te verbazen. Wat SAB Miller doet voor Coca-Cola in Afrika, doet AB InBev voor PepsiCo in Zuid-Amerika, namelijk frisdranken bottelen. Coca-Cola wil te allen prijze vermijden dat één van zijn partners ook werkt voor zijn grootste rivaal.



Maar er speelt nog een ander element om alle samenwerkingen op te schorten. Al maanden gonst het van geruchten dat Coca-Cola het volgende doelwit van de brouwer zou worden. Als AB InBev op termijn nog wil groeien, is een nieuwe grote overname in de sector zo goed als uitgesloten. Want de brouwer palmt vandaag al een derde van de wereldwijde biermarkt in. Toezichthouders zullen nooit toestaan dat AB InBev directe rivalen als Heineken of Carlsberg opkoopt. Dat beseft ook Carlos Brito. Maar dat kan zijn ambities niet fnuiken.



