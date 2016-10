Fujitsu schrapt 1.800 banen in Groot-Brittannië

bewerkt door: redactie

11/10/16 - 19u54 Bron: Belga

© reuters.

Het Japanse elektronicabedrijf Fujitsu wil tot 1.800 van de zowat 14.000 banen schrappen in Groot-Brittannië. Het bedrijf kondigt een "transformatieprogramma" aan dat vanaf 2017 in werking treedt.

Volgens Fujitsu zijn de besparingen nodig gezien de toenemende concurrentie in IT-land. Het bedrijf zegt dat de herstructureringsplannen niets te maken hebben met de brexit.



Fujitsu heeft vele vestigingen in Groot-Brittannië, met onder meer softwarediensten, maar ook aircotoestellen. Waar de banen verdwijnen, is niet duidelijk.