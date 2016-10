Eurostar schrapt 80 banen

Door: redactie

11/10/16 - 19u37 Bron: Belga

© epa.

De hogesnelheidstreinoperator Eurostar neemt maatregelen na een moeilijke eerste jaarhelft. Er gaan minder treinen rijden tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland en er worden tachtig banen geschrapt. Daarvoor rekent Eurostar op vrijwillige vertrekkers. De hst-operator bevestigt dinsdag daarover een bericht van een Britse vakbond.

De vakbond TSSA berichtte vandaag op zijn website over de maatregelen. Volgens de bond wil Eurostar het aantal treindiensten met 8 procent verminderen en moeten er tachtig banen verdwijnen tegen het einde van het jaar.



Eurostar bevestigt. "Het is voor alle reisondernemingen een uitdagende omgeving en we moeten onze kosten zeer voorzichtig beheren. Daarom kijken we naar de omvang en de vorm van onze activiteiten", aldus een woordvoerster. "We engageren ons om de gevolgen van de aanpassingen voor onze collega's te minimaliseren. We willen het jobverlies zoveel als mogelijk opvangen via vrijwillige vertrekken en loopbaanonderbrekingen."



De te schrappen jobs zitten doorheen het hele bedrijf, aldus nog de woordvoerster. Gevraagd naar de treindiensten, wijst ze erop dat de nieuwe Eurostar-treinen (e320) die in de vloot worden opgenomen, meer mensen kunnen vervoeren dan de oude. "Dat betekent dat we aan de vraag kunnen blijven voldoen met iets minder treindiensten."



De precieze impact van de maatregelen op de Belgische werknemers en op het aantal treinen tussen Brussel en Londen is nog niet duidelijk. Het gros van het Eurostar-personeel is in elk geval tewerkgesteld in het Verenigd Koninkrijk, in België zouden er enkele tientallen mensen voor het bedrijf werken.



Eurostar vervoerde in het eerste en het tweede kwartaal 3 procent minder reizigers dan vorig jaar. De omzet daalde met respectievelijk 6 en 10 procent. De hst-operator voelt naar eigen zeggen de gevolgen van de aanslagen in Parijs en Brussel en van onzekerheid rond de brexit.