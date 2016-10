Aantal vacatures blijft stijgen

Door: redactie

11/10/16 - 14u29 Bron: Belga

© anp.

Economie Het aantal vacatures, dat al maanden in stijgende lijn zit, blijft toenemen. De VDAB kreeg in september 22.600 vacatures binnen, een stijging met 27,7 procent ten opzichte van september 2015.

Gecumuleerd over twaalf maanden brengt dat het totale aantal ontvangen vacatures op 215.887, of 26,4 procent meer dan in de twaalf maanden voordien, zo blijkt vandaag uit de vacaturecijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.



De sterkste toename bevindt zich bij de vacatures voor hooggeschoolden, met een stijging van 40,7 procent over twaalf maanden.