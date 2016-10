Londense beurs bereikt historisch record door lage pond

Door: redactie

De beurs van Londen heeft vandaag een nieuw historisch record bereikt, gestuwd door de daling van de Britse pond.

Die daling toont de angst voor een harde Brexit (uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie), maar zorgt er ook voor dat Britse multinationals een hogere omzet realiseren in het buitenland.



Bij sommige Britse wisselkantoren is het pond nu evenveel waard als de euro. De Britse munt is sinds de Brexit in een vrije val, en de laatste dagen helemaal. In dertig jaar stond de pond niet zo laag. 1 Britse pond is nu ongeveer 1,11 euro en 1,24 dollar waard.