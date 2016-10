Viervijfdebaan populair onder jongeren

Door: redactie

11/10/16 - 06u14 Bron: Belga

© thinkstock.

Steeds meer jonge twintigers zijn op zoek naar een goed evenwicht tussen loopbaan en privéleven, en kiezen daarom vaker voor een viervijfdebaan. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener SD Worx waarover De Standaard vandaag bericht.

Vooral vrouwen kiezen voor zo'n baan: terwijl slechts 4,4 procent van de mannen onder de 25 jaar een viervijfdejob heeft, geldt dat voor 11,3 procent van de vrouwen. In de leeftijdscategorie van 25- tot 29-jarigen daalt dat percentage bij de mannen zelfs nog, tot 3,1 procent, en stijgt het bij de vrouwen verder tot 13,8 procent.



Ondanks het genderverschil neemt het aantal jongeren die vier vijfde werken sterk toe, bij zowel mannen als vrouwen. Tussen 2008 en 2015 kwamen er liefst 69 procent twintigers met een viervijfdebaan bij.



Beperkt inkomensverlies

Die toename is volgens Tony Swinnen, datamanager bij SD Worx, het gevolg van een stijgend aantal vacatures voor deeltijdse jobs én een grotere vraag bij twintigers. "Heel wat jongeren willen carrière maken, maar kiezen tegelijk bewust voor gezin en privéleven. Ook als er nog geen kinderen zijn", zegt arbeidsmarktexpert van Randstad Jan Denys. "Voor deze jongeren is vier vijfde werken eigenlijk gelijk aan een voltijdse baan." Bovendien is het inkomensverlies beperkt en is opnieuw overstappen naar een voltijdse baan perfect haalbaar, aldus Denys.