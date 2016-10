Twee derde van de Belgen is voorstander van tobintaks op financiële transacties

Door: redactie

10/10/16 - 12u54 Bron: Belga

Minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) zegt al langer dat een taks op financiële transacties geen negatieve effecten op de overheidsschuld en de reeële economie mag hebben. © belga.

Zowat twee derde van de Belgen (61 procent) is voorstander van een Financiële Transactietaks (FTT), ook bekend als tobintaks. Dat zeggen 11.11.11 en Oxfam maandag in een communiqué op basis van cijfers uit een internationale opiniepeiling die op vraag van Oxfam werd uitgevoerd, waaraan 1.000 landgenoten deelnamen. De bekendmaking komt er in de aanloop naar een nieuwe vergadering over de invoer van de FTT maandag in Luxemburg, in de marge van de Eurogroep (ministers van Financiën van de eurozone).