Brit en Fin winnen Nobelprijs Economie voor onderzoek naar 'contracttheorie'

Door: redactie

10/10/16 - 12u33 Bron: ANP

Oliver Hart en Bengt Holmström op schermen bij de bekendmaking van de nobelprijswinnaars in Stockholm. © afp.

De Brit Oliver Hart en zijn Finse collega Bengt Holmström krijgen dit jaar de Nobelprijs voor de Economie. Dat maakte de Zweedse Koninklijke Academie voor de Wetenschappen vandaag in Stockholm bekend.

Hart en Holmström (67) krijgen de prestigieuze onderscheiding voor hun onderzoek naar contracttheorie. Dat vakgebied binnen de economie bestudeert hoe risico en beloning zich tot elkaar verhouden. Het wordt onder meer toegepast bij de vaststelling van arbeidscontracten en beloningsstructuren in het bedrijfsleven, maar ook bijvoorbeeld verzekeringspolissen.



De contracttheorie beschrijft contracten in de brede zin. "Ontelbare contracten houden de moderne economieën samen. De nieuwe theoretische tools van Hart en Holmström zijn waardevol om 'real life' contracten en instituten alsook potentiële valstrikken bij het opstellen van een contract te begrijpen", zegt de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen.



Hart en Holmström hebben de contracttheorie ontwikkeld, klinkt het, een "omvangrijk raamwerk om vele verschillende zaken te analyseren bij het contractueel ontwerp", bijvoorbeeld prestatiegerichte verloning voor leidinggevenden of het privatiseren van publieke activiteiten.



Holmström werkte eind de jaren 70 bijvoorbeeld uit hoe een aandeelhouder het optimale contract opstelt voor de CEO, wiens handelingen deels onzichtbaar blijven voor de aandeelhouder. Hart werkte halverwege de jaren 80 dan weer rond "onvolledige contracten". Dit onderdeel van de theorie kijkt naar de optimale toekenning van controlerechten, omdat een contract onmogelijk alle omstandigheden kan omschrijven.



Officieel geldt de bekroning voor Economie niet als een Nobelprijs. De prijs gaat dus niet terug tot het testament van dynamietbedenker Alfred Nobel, maar werd door de Zweedse centrale bank voor het eerst toegekend in 1969. Vandaar de officiële naam: 'Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economische wetenschappen ter nagedachtenis van Alfred Nobel'. Hart en Holmström volgen op de erelijst de Brits-Amerikaanse econoom Angus Deaton op.



Beide laureaten zijn verbonden aan Amerikaanse onderzoeksinstituten. Hart werkt aan de Harvard University, Holmström aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Vorig jaar ging de prijs, waarmee een bedrag van 8 miljoen Zweedse kroon (827.000 euro) gemoeid is, naar de Schotse wetenschapper Angus Deaton.