Ondanks witte kassa: meer jobs in horeca

ISOLDE VAN DEN EYNDE

10/10/16 - 05u00

© anp.

Goed nieuws voor de horeca: het aantal vaste jobs is de eerste drie maanden van dit jaar met 2,2% gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar, het aantal flexi-jobs zit in de lift en ook het aantal werkgevers nam toe.

Uit cijfers van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) blijkt dat 126.004 mensen tijdens de eerste drie maanden dit jaar in de horeca werkten. Vorig jaar waren dat er maar 123.334, het jaar daarvoor 120.902. Ook het aantal flexi-jobs piekt. Sinds 1 december vorig jaar kan iedereen die minstens vier vijfde werkt met dat systeem onbeperkt bijverdienen in de horeca. Op het loon zijn geen socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing verschuldigd, de werkgever betaalt enkel een bijzondere bijdrage van 25%. Al 20.000 mensen maakten er dit jaar gebruik van in 5.439 horecazaken, zo blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld). Er kwamen bovendien 2,2% nieuwe werkgevers in de horeca bij, aldus De Backer.



Hoe dat komt? "Sinds de invoering van de witte kassa hebben we heel wat begeleidende maatregelen genomen - denk aan de RSZ-korting, verhoging van de overuren, het feit dat overuren voor voltijdsen bruto worden uitgekeerd - en die lijken hun vruchten af te werpen. Door de witte kassa en de controles hebben veel zaken het nog moeilijk, er zijn ook nog faillissementen. Maar de sector is zich aan het professionaliseren. Veel mensen wagen de sprong om een zaak te starten als ze zien dat het eerlijk kan verlopen. Eerlijke concurrentie zal leiden tot een rendabele horecasector met minder zwartwerk."