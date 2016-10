Vlaamse overheid stapt in investeringsfonds van ex-Telenetbaas Duco Sickinghe

Door: redactie

7/10/16 - 20u55 Bron: Belga

Duco Sickinghe. © belga.

Economie Het durfkapitaalfonds van de Vlaamse overheid, ARKimedes, investeert in Fortino, het investeringsfonds van ex-Telenetbaas Duco Sickinghe. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd bij de Vlaamse Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Het gaat om een investering van 5 miljoen euro, een relatief klein bedrag voor ARKimedes, luidt het.

Fortino heeft zijn kapitaal opgetrokken met 10 miljoen euro, waarvan dus de helft werd opgehaald bij de Vlaamse overheid, tot 59,1 miljoen euro. Het uitgangspunt van ARKimedes is dat tegenover elke euro die de overheid inbrengt, minstens een euro privékapitaal moet staan. ARKimedes deelt in de toekomst mee in de winst en krijgt ook een zitje in de raad van bestuur van Fortino.



Fortino werd in 2013 opgericht door Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes, beiden ex-directieleden van Telenet. Fortino verschaft fondsen aan sterk groeiende start-ups, maar voorziet ook uitkoopkapitaal voor meer mature bedrijven met een positieve cashflow. Momenteel participeert het investeringsfonds in een tiental bedrijven.