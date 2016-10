Vier bedrijven stuurden deurwaarders naar stakersposten op Brucargo

bewerkt door: redactie

7/10/16 - 19u05 Bron: Belga

Een eerdere staking aan Brucargo in 2005. © belga.

stakingen Tijdens de stakingsacties van vandaag hebben vier ondernemingen op Brucargo een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om te voorkomen dat de toegang tot hun bedrijf geblokkeerd werd door stakersposten. Dat bevestigt de socialistische bediendenbond BBTK. In een aantal grote bedrijven in Limburg zijn de vakbonden erin geslaagd de productie stil te leggen.

Hinder in Limburg

In een aantal grote bedrijven in Limburg zijn de vakbonden erin geslaagd de productie stil te leggen. Onder meer in de inoxfabriek van Aperam (Genk), VCST en Tenneco (Sint-Truiden) werd niet gewerkt. Bij LAG (Bree) en Evapco (Tongeren) was de productie beperkt. Bij de kmo's was de stakingsbereidheid veel minder, amper 1 procent. Ook in de openbare diensten was er enige hinder, vooral bij het openbaar vervoer en de ophalingsdiensten van het huisvuil.



In ongeveer 67 grotere bedrijven in Limburg werd er vandaag actiegevoerd. De voornaamste waren Aperam, VCST en Tenneco. Aan de poort van dat laatste bedrijf hadden de vakbonden zich verzameld. Ze voorspellen een 'hete herfst' als de regering de besparingsplannen handhaaft.



Ook bij de openbare diensten was de staking voelbaar. In acht Limburgse gemeenten wordt ten minste één ophalingsronde van het afval ingehaald in de komende dagen, zo laat Limburg.net weten. Op alle andere plaatsen werd het afval ingezameld zoals gepland. Van de lijnbussen reed ongeveer 20 procent niet uit. Vooral in de grootsteden moesten de reizigers vergeefs wachten op een bus, aldus Sonja Loos van De Lijn Limburg. Bij andere openbare besturen was er geen hinder.