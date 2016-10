Mars neemt kauwgomproducent Wrigley volledig in handen

Door: redactie

De Amerikaanse snoepproducent Mars heeft alle aandelen van investeerder Warren Buffett in Wrigley overgenomen. Daarmee verwerft Mars de volledige controle over de kauwgomfabrikant. Er werden geen financiële details over de deal bekendgemaakt.

Al van bij de gezamenlijke overname in 2008, was het de bedoeling om Buffetts investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway op een bepaald moment uit te kopen, zo deelt Mars mee.



Mars had acht jaar gelden ongeveer 23 miljard dollar (20,7 miljard euro) betaald voor de overname van Wrigley. Berkshire paste toen een deel van het bedrag bij en kreeg in ruil daarvoor een minderheidsaandeel. Volgens de krant Financial Times beschikte Buffetts onderneming over 19,4 procent van de Wrigley-aandelen.



De bedoeling is nu om de twee bedrijven tegen 2017 samen te voegen tot Mars Wrigley Confectionery.