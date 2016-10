Britse pond hard onderuit

Door: redactie

7/10/16 - 08u41 Bron: ANP

Het Britse pond ging vrijdag hard onderuit met zo'n 6 procent, de grootste daling sinds de uitkomst van het referendum over het EU-lidmaatschap bekend werd in het Verenigd Koninkrijk. De munt daalde tijdens de vroege valutahandel op Aziatische beurzen tot het laagste niveau in 31 jaar ten opzichte van de dollar.