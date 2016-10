Jonge Amerikanen werken harder maar verdienen minder

bewerkt door: redactie

6/10/16 - 22u09 Bron: Belga

© thinkstock.

Werk Jonge werknemers in de Verenigde Staten werken meer en verdienen toch minder dan de generatie voor hen. Dat blijkt uit een analyse door het Pew Research Center.

Op 35 jaar tijd is het gemiddelde inkomen van de 16- tot 24-jarigen met elf procent gedaald. Actieve 65-plussers daarentegen verdienen een pak meer dan de 65-plussers uit 1980: 50.000 dollar in plaats van 36.500. In de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar is de loonstijging beperkt tot tien procent.



Alle leeftijdscategorie√ęn inbegrepen is het gemiddelde uurloon op 35 jaar tijd amper met drie dollar gestegen, van 19 naar 22.



Aantal uren

Veel groter is de toename van de arbeidsduur. Werkte een gemiddelde Amerikaan in 1980 nog wekelijks 38,1 uur, dan was dat in 2015 al 38,7 uur. Momenteel werkt een Amerikaan ook gemiddeld 46,8 weken per jaar, terwijl de vorige generatie in 1980 43 weken werkte.



Een bijkomend probleem is de afname van het aantal sociale voordelen voor de werknemer, zoals de bijdrage van de werkgever in de medische verzekering of pensioensbijdragen.