Beveiliging Brussels Airlines even heel lek: passagier kan aan gegevens medereizigers

6/10/16 - 20u54 Bron: vtmnieuws.be

Er was een tijdje een serieus lek in de beveiliging van Brussels Airlines. Een passagier die problemen had met zijn boarding pass, probeerde dat via de website op te lossen en geraakte met een paar muisklikken aan de gegevens van alle andere passagiers.



Als hij wilde kon hij hun boeking zo veranderen, ze een andere stoel geven of bagage toevoegen. Dat heeft hij niet gedaan, hij heeft wel VTM NIEUWS ingelicht.