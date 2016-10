Koers Twitter stuikt in elkaar bij beursopening

Door: redactie

6/10/16 - 16u47 Bron: Belga

© reuters.

Beursnieuws De beurshandel in New York is vandaag met verlies aan de handelsdag begonnen. Het aandeel Twitter kelderde, na berichten dat Google-moederbedrijf Alphabet en Walt Disney niet langer geïnteresseerd zijn in een overname van de onlineberichtendienst. Twitter dook ruim 17 procent lager.