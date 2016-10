Dit is wat artsen en specialisten verdienen

redactie

6/10/16 - 13u15 Bron: De Gids

"Het is niet normaal dat een arts zo veel meer verdient dan een verpleegkundige", dat zegt Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM). Van Gorp wil komaf maken met de oneerlijke artsenlonen, die vaak een veelvoud zijn van de lonen van verplegers. Maar hoeveel verdienen artsen en specialisten nu eigenlijk? Literair tijdschrift De Gids ging het na en wijst op enkele bijzondere fenomenen.

Uit cijfers uit 2012 blijkt dat nierspecialisten de grootverdieners zijn onder de artsen. Zij verdienen 636.282 euro per jaar. Een radioloog verdient 441.428 euro per jaar en een bioloog 431.457 euro. Cardiologen en gynaecologen verdienen respectievelijk 338.350 euro en 229.698 euro. Die lonen liggen een pak hoger dan dat van een huisarts, die 165.000 euro per jaar verdient.