50 banen op de tocht bij Vinçotte

Door: redactie

6/10/16 - 11u29 Bron: Belga

© Google Street View.

Bij het inpectie- en certificatiebedrijf Vinçotte vrezen de vakbonden voor banenverlies, terwijl het bedrijf financieel gezond is en als vzw ook geen aandeelhouders telt.

Bij het Belgische inspectiebedrijf werken 1.700 mensen, en nog eens duizend in buitenlandse vestigingen. Volgens de vakbonden staan in de buitenlandse vestigingen 800 banen op de helling en in eigen land 50. Die laatste banen zouden sneuvelen in de laboratoria, waar geen plaats meer voor is binnen het bedrijf, zo kregen de bonden te horen.



Maar, zo zegt LBC-NVK-secretaris Geertje Troch, er wordt gevreesd voor nog meer banenverlies in de toekomst. Zo zou de nieuwe algemeen directeur, Marco Croon, een "verleden als saneerder" hebben. Ook is er een nieuwe personeelsdirecteur aangesteld, worden alle cao's herbekeken en werkt het bedrijf aan een nieuw masterplan. Hoeveel banen zijn bedreigd, is moeilijk in te schatten, aldus de vakbondssecretaris.



De vakbonden wijzen erop dat Vinçotte financieel gezond is en als vzw geen aandeelhouders telt.



Bij het bedrijf was niemand bereikbaar voor commentaar.