Uitkeringen van vermogende werklozen in het vizier

Er wordt in de begrotingsgesprekken weer naar de 'middelentoets' gekeken. Werklozen die genoeg eigen inkomsten hebben, krijgen daarbij een lagere of zelfs helemaal geen uitkering meer. Zelfs CD&V lijkt daar niet tegen.

In haar zoektocht naar 4,2 miljard kijkt de regering-Michel ook naar de werklozen. Zo oppert Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten om nog meer in te zetten op systemen waardoor werkloosheidsuitkeringen dalen in de tijd. "Ik wil er graag voor zorgen dat je meer gaat activeren en mensen niet levenslang in een uitkering houdt. Dat zou gebeuren met een degressief systeem in de uitkeringen", zo liet Rutten verstaan tijdens een debat voor de liberale studentenkring LVSV in Antwerpen.



Maar er circuleert nog een ander voorstel om in de werkloosheid in te grijpen. In de begrotingsgesprekken duikt de middelentoets weer op. Daarbij wordt nagegaan hoe vermogend een werkloze is. Blijkt die genoeg eigen inkomsten te hebben en al een tijdje op de dop te staan, dan zou hij zijn uitkering verliezen.



Binnen Open Vld ziet men nog mogelijkheden om met zo'n middelentoets aan de slag te gaan. Ook de Franstalige liberalen van de MR zouden pro zijn. En bij N-VA hamert Kamerlid Zuhal Demir er al langer op om dit in te voeren. Wat er aan uitkeringen voor vermogenden bespaard wordt, zou daarbij gebruikt kunnen worden om werklozen die hun dop écht nodig hebben naar een nieuwe job te begeleiden.



Rutten pleit ook voor een leeftijdspiramide bij grote saneringen. "Het kan niet dat bedrijven massaal oudere werknemers dumpen op kosten van de maatschappij."