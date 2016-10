CM: "Politieke moed nodig om onredelijk hoge artsenlonen aan te pakken"

Door: redactie

Als we de gezondheidszorg betaalbaar willen houden, dan moeten we het hele systeem radicaal hervormen. Dat zegt de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp vandaag in Het Nieuwsblad. Hij wil alvast één taboe doen sneuvelen: de "onredelijke" artsenlonen.

"Ik vind dat iedereen in de zorg goed betaald moet worden", klinkt het. "Maar het is niet normaal dat een arts zo veel meer verdient dan een verpleegkundige. Het wordt tijd dat iemand de politieke moed heeft om die kloof aan te pakken."



Niet transparant

Veel specialisten verdienen nu vlot meer dan tienduizend euro netto per maand, een veelvoud van wat bijvoorbeeld een verpleegkundige verdient. "Bovendien is het niet duidelijk hoeveel artsen eigenlijk precies verdienen. Via supplementen krijgen ze extra loon, maar daar heeft niemand zicht op. Dat is niet transparant."



Redelijkheid

De CM, het grootste ziekenfonds van het land, vraagt daarom nu een debat over de redelijkheid van die lonen. "Dat moeten we doen om zo uiteindelijk tot een structurele hervorming van de gezondheidszorg te komen", zegt voorzitter Van Gorp.