Kringwinkels krijgen steeds meer klanten over de vloer

Door: redactie

6/10/16 - 05u37 Bron: Belga

© photo news.

In 2015 liepen maar liefst 5,6 miljoen mensen met een gerecycleerd product een van de 134 Kringwinkels uit, dat is 12 procent meer dan in 2014. Omdat kringlopen 'in' is, wordt er ook weer veel belangstelling verwacht op De Dag van de Kringwinkel op zaterdag 15 oktober. Het is inmiddels al de 15de editie van de Open Kringwinkeldag. Er worden op die dag workshops, leuke acties, animatie en optredens georganiseerd in de Kringwinkels van Vlaanderen.

Het thema van 2016 is 'Kom de Kringwinkel beleven en ontdekken in al zijn aspecten'. Je kan er ontdekken hoe kleding, meubels en andere spullen een tweede leven krijgen en daarnaast heeft elke Kringwinkel een eigen programma vol leuke acties en animatie uitgewerkt.



Enkele voorbeelden: in Borgerhout worden planten verkocht die op sterven na dood waren, maar door de goede zorgen van psychiatrische patiënten, een nieuw leven kregen. De Kringwinkel in Brecht organiseert een "Nerdbeurs" met strips en games. En in Peer kan je deelnemen aan een workshop om zelf je oude meubels te pimpen. Het volledige programma in elk van de vijf Vlaamse provincies is te vinden via de website dekringwinkel.be.



Goederen

Vorig jaar kochten 5,6 miljoen Vlamingen kleding (34 procent), meubelen (21 procent), huisraad (19 procent), elektro (9 procent) en andere spullen in de Kringwinkels. Dat is 47 procentmeer dan in 2010, of 12 procent meer in vergelijking met 2014. De 134 Kringwinkels zamelden vorig jaar 69.550 ton goederen in (+3 procent), waarvan bijna de helft - 46,5 procent of 32.336 ton - verkocht werd. Dit is een stijging van 7 procent tegenover een jaar voordien of van 22 procent tegenover 2010.



Het afgelopen jaar kwamen er in Vlaanderen zeven Kringwinkels bij. Ook gingen er 221 extra mensen bij De Kringwinkel aan de slag, wat het totaal op 5.353 werknemers bracht.