Ook Crelan moet afslanken

Door: redactie

6/10/16 - 05u16 Bron: Belga

© photo news.

De bankensector heeft het zware banenverlies bij ING Groep nog niet verteerd, of er blijken nog meer ­saneringsdossiers in voor­bereiding te zijn. Crelan wordt de volgende in het rijtje. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.