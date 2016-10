Geen jobgarantie bij Brussels Airlines: volledige overname door Lufthansa

Door: redactie

6/10/16

Carsten Spohr, de CEO van de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa, sluit niet uit dat er jobs verdwijnen nadat zijn bedrijf het Belgische Brussels Airlines volledig heeft overgenomen. "In een sector als de onze bestaan geen jobgaranties", zegt hij vandaag in een interview met De Tijd. "Die geven we ook niet in Duitsland."