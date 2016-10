Helft winkels MS Mode gered

Bewerkt door: Redactie

5/10/16 - 16u07 Bron: Belga

De curatoren van MS Mode hebben een akkoord bereikt over een gedeeltelijke overname van de failliete kledingwinkelketen. De overnemer zou voortgaan met 24 winkels en wil 60 procent van de arbeidsplaatsen behouden (wat zou overeenkomen met ongeveer 130 banen), zo werd vernomen bij de curatoren.

Meer informatie over wie de overnemer is en wat zijn plannen precies zijn, is er nog niet. De curatoren laten wel weten dat de rechter-commissaris zijn akkoord heeft gegeven voor de overname.



MS Mode had 46 winkels in België en was goed voor 220 jobs, inclusief de hoofdzetel in Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem). De werknemers werden een week geleden allemaal ontslagen, omdat er toen "nog geen concreet en aanvaardbaar bod" was. "Het was psychologisch, sociaal, financieel en menselijk niet te verantwoorden om de mensen nog verder aan het lijntje te houden", zeiden de curatoren toen. Ze praatten op dat moment nog met twee overnamekandidaten.



De winkels zijn gesloten sinds 17 september, daags nadat het faillissement was uitgesproken van MS Mode België. Dat was onvermijdelijk geworden, nadat was gebleken dat de Belgische afdeling geen deel uitmaakte van de doorstart van de winkels in thuisland Nederland.