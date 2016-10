Interne e-mail gelekt: ING legt werknemers censuur op

Door: Frank Eeckhout

5/10/16 - 11u51 Bron: Het Laatste Nieuws

© Kos.

In een gelekte e-mail, die ING deze ochtend naar alle medewerkers heeft verstuurd, vraagt de Nederlandse bank om voorzichtig om te springen met pers en sociale media.

Zelf met de pers praten is uitgesloten en alle negatieve berichten op sociale media moeten meteen verwijderd worden. ING vraagt zelfs om personendie haatberichten over ING verspreiden, te blokkeren. In het slechtste geval wordt aan het personeel gevraagd om hun profiel af te sluiten.



De e-mail werd verstuurd naar aanleiding van de ingrijpende herstructurering die de grootbank maandag aankondigde. Bij ING België staan als gevolg meer dan 3.000 jobs op de helling.