3.000 nieuwe jobs in techindustrie dit jaar: dubbel zoveel als verwacht

Door: redactie

5/10/16 - 11u59

De technologische industrie in België creëert dit jaar 3.000 nieuwe banen. Dat is dubbel zoveel als verwacht, zo meldt technologiefederatie Agoria. Ook in 2017 wordt jobgroei verwacht. "En ondanks het drama bij Caterpillar verwachten we 10.000 nieuwe banen tegen 2020", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria.