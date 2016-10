Nog duizend ontslagen waar ING niet over spreekt

HEIDI GABEL

5/10/16 - 05u00

© photo news.

De drastische herstructurering bij ING dreigt nog veel meer banen te kosten dan de 3.500 die de directie aankondigde. Door de uitdunning van het kantoren­netwerk worden ook bij de zelfstandige ING- en Record Bank-kantoren minstens 1.000 jobs bedreigd. En dat aantal kan nog fors oplopen.

ING kondigde eergisteren aan dat er fors gesnoeid wordt in het kantorennetwerk. In totaal ­zullen er van de 1.245 bestaande kantoren amper 650 over­blijven. Dat veronderstelt ook een harde saneringsoperatie bij de zelfstandige kantoren, van wie de personeelsleden niet op de loonlijst van ING staan en die dus nog niet meegerekend waren bij de aangekondigde herstructurering. Dat wordt bevestigd bij ING. Volgens de Beroepsvereniging van Zelfstandige Financiële ­Bemiddelaars werken in die ­filialen gemiddeld drie à vier mensen. "Er staan dus op zijn minst 900 à 1.200 ­extra banen op het spel", zegt voorzitter Albert Verlinden. Dat aantal kan zelfs nóg verder oplopen.



Drama

ING wil namelijk ook af van een ­kleine 300 kantoren die nu nog in ­eigen beheer zijn. Het is nog niet duidelijk hoe die afbouw ­precies zal gebeuren, omdat het overleg met de sociale partners nog niet is opgestart. Maar de kans bestaat dat ING die filialen eerst wil verzelfstandigen. Dat betekent dat dat er uiteindelijk bijna 600 zelfstandige kantoren 'te veel' kunnen zijn. En dus is het niet uitgesloten dat er zelfs 1.800 à 2.400 extra banen in ­gevaar komen. Een drama, waarschuwt de ­beroepsvereniging. De zelf­standige agenten worden niet betrokken bij de sociale onderhandelingen en kunnen niet ­terugvallen op een werkloosheidsuitkering.



