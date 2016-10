Parket legt beslag op Porsche van Jeroen Piqueur

Door: redactie

4/10/16 - 19u14 Bron: Belga

Optima-topman Jeroen Piqueur. © belga.

Optima bank Het parket heeft ook strafrechtelijk beslag gelegd op de Porsche Carrera GT van Jeroen Piqueur, waarop de curatoren van de failliete bank beslag lieten leggen. Dat bleek vandaag voor de beslagrechter in Gent. Het parket onderzoekt of de exclusieve wagen eigendom is van Piqueur of van garage Vandenberghe uit Sint-Martens-Latem, die aanvoert dat ze de auto kochten voor een half miljoen euro.