Ruim 31.000 handtekeningen tegen wet-Peeters

Door: redactie

4/10/16 - 17u09 Bron: Belga

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V). © belga.

Vertegenwoordigers van de christelijke bediendebond LBC-NVK hebben vandaag een petitie afgegeven op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Ruim 31.000 mensen ondertekenden de petitie waarmee de bond zich verzet tegen de plannen van Peeters om de arbeidsmarkt te hervormen.

"Samen met de petitie gaven we een open brief af van 200 organisaties en verenigingen uit het hele land en uit verschillende sectoren. Eén ding is duidelijk: niemand wacht op die wet, die schadelijk is en de arbeidstijd zal verlengen", stelde Felipe Van Keirsbilck, algemeen secretaris van de Franstalige bediendebond CNE.



De ondertekenaars vragen onder meer dat de 38-urige werkweek behouden blijft, pleiten voor werkbare voltijdse banen (ook voor jongeren), en "een democratisch maatschappelijk debat over de organisatie van de arbeid en arbeidsduurvermindering".



Minister Peeters heeft plannen om de arbeidsduur op jaarbasis te gaan berekenen, waarbij mensen meer presteren op drukke momenten en minder in kalmere periodes.



Van Keirsbilck heeft weinig hoop dat de CD&V-minister nog zou bijdraaien. "Het lijkt erop dat hij er alles aan zal doen om de wet erdoor te krijgen", klonk het vandaag.