Door: redactie

4/10/16 - 17u42 Bron: Belga

Ahmed Laaouej. © belga.

herstructurering ing De Kamercommissie Financiën heeft dinsdag een voorstel van de oppositie afgeblokt om een hoorzitting te organiseren met de directie van ING over de aangekondigde herstructurering. N-VA en Open Vld voerden aan dat ING geen staatsbank is en dat het in de eerste plaats rond werkgelegenheid draait. De socialistische en groene oppositie reageren verontwaardigd.

© photo news. "Als dit geen dossier is voor de commissie Financiën, weet ik het niet meer", reageerde Kamerlid Ahmed Laaouej (PS) na afloop van de bijeenkomst van de commissie, waarvan de regeling der werkzaamheden achter gesloten deuren plaatsvond. "De uitgekeerde dividenden, de lonen van het kader, de digitalisering, de gedaalde rentevoeten en het verhoogde toezicht als gevolg van de bankencrisis zijn toch bij uitstek financiële thema's".



Open Vld en N-VA kantten zich naar verluidt tegen een hoorzitting met de directie van ING, eventueel aangevuld met de vakbonden. Ze argumenteerden onder meer dat het vooral een dossier van werkgelegenheid is, waardoor het dossier bij de commissie Sociale Zaken zou belanden. Het voorstel van de oppositiepartijen werd weggestemd. "Er bestaat een wil om het management van ING te beschermen tegen elke lastige financiële vraag", laakte Laaouej. "De toestand is wellicht niet ernstig genoeg", ironiseerde Georges Gilkinet (Ecolo).