Zestig jobs op de helling bij Estée Lauder in Westerlo

Bij cosmeticabedrijf Estée Lauder in Oevel (Westerlo) is gisteren op een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat men 60 jobs wil schrappen om deze te verhuizen naar Zwitserland. Het gaat concreet om 20 bedienden, 34 kaderleden en 6 managers.

Eerder was sprake van 54 jobs, maar dat getal werd bijgesteld omdat de directie naar verluidt 6 managers vergat mee te delen.



De beslissing komt volgens vakbondssecretaris Stan Hens (BBTK) vanuit de hoofdzetel in New York. De cosmeticareus zou willen centraliseren in Zwitserland. De directie zou gisteren hebben gezegd dat de getroffen personeelsleden niet worden ontslagen, maar dat ze mee mogen verhuizen, een voorstel dat volgens Hens "uiteraard zeer onrealistisch is".



De bonden stelden 77 vragen voor meer duidelijkheid. Mogelijk op 24 oktober zou worden gestart met het praten over een sociaal plan.



Bij Estée Lauder in Oevel, waar voorlopig niemand bereikbaar was voor commentaar, werken zo'n 900 mensen, waarvan 372 bedienden en 528 arbeiders.