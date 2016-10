Britse pond verder onder druk: laagste peil sinds 1985

Door: redactie

4/10/16

De waarde van het Britse pond ten opzichte van de dollar bereikte vanochtend het laagste peil sinds 1985. Daarmee zakt de munt verder. Gisteren stond het pond ook al onder druk door zorgen over een 'harde brexit'.

Die zorgen werden veroorzaakt door de aankondiging van de Britse premier Theresa May dat uiterlijk in maart formeel wordt gestart met de procedure die moet leiden tot het vertrek van het Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Hoewel hierdoor het tijdspad duidelijker is geworden en May verschillende beloftes deed, is er bezorgdheid bij beleggers over de invulling van de brexitprocedure omdat inhoudelijke details ontbreken.



Het pond noteerde kort na het openen van de aandelenbeurzen 0,5 procent lager op 1,2777 dollar. Het laagste niveau sinds 1985 werd even daarvoor bereikt op 1,2770 dollar.