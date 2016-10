3.500 jobs geschrapt, maar toch krijgt baas 28% opslag

FRANK DEREYMAEKER EN HEIDI GABEL

De Nederlandse bank ING grijpt ongenadig in bij zijn Belgische dochter. 3.500 jobs sneuvelen, dochter Record Bank verdwijnt uit het straatbeeld en slechts de helft van de kantoren zal overblijven. Hallucinant voor een bedrijf dat vorig jaar 1,1 miljard euro verdiende en ook dit jaar al 600 miljoen winst maakte.

Van de 3.500 banen verdwijnen er dit jaar al 350, waardoor de komende vijf jaar gemiddeld nog 600 jobs sneuvelen. Daarbij zullen maximaal 1.700 naakte ontslagen vallen. Het is de grootste herstructurering sinds de sluiting van Ford Genk in oktober 2012. "Dit is een noodzakelijke ingreep om de toekomst van de bank veilig te stellen", benadrukt Rik Vandenberghe, CEO van ING België. Die kreeg de twijfelachtige eer om de impact van de beslissing in ons land uit te leggen.



De herstructurering roept veel woede op bij politici en vakbonden. "Een pure schande", luidt het. Wat vooral kwaad bloed zet, is het feit dat ING België de voorbije vijf jaar al 7,2 miljard euro aan dividenden heeft uitgekeerd aan zijn Nederlands moederbedrijf. En dat dividend zal nog stijgen. Door te snijden in de kosten zal de rendabiliteit immers toenemen. Dat betekent meer winst per aandeel. En zo is het massale ontslag - ironisch genoeg - goed nieuws voor de aandeelhouders.



Ook het feit dat CEO van de ING Groep Ralph Hamers vorig jaar nog een fikse opslag kreeg, valt heel slecht. Hij zag zijn loon met 28% of 360.000 euro stijgen tot 1,63 miljoen euro.



De verschillende regeringen en vakbonden gaan de komende dagen een 'taskforce' oprichten die alternatieven moet voorstellen aan de ING-directie. "We moeten er alles aan doen om de sociale schade te beperken", zegt premier Charles Michel. De bonden hebben al een stakingsaanzegging ingediend om vrijdag het werk neer te leggen.



