"Maak van Brussels Airlines geen lagekostenmaatschappij"

4/10/16 - 04u33 Bron: Belga

© epa.

Brussels Airlines gaat beter niet volledig op in Eurowings, waarschuwt Arnaud Feist, topman van de luchthaven van Zaventem, vandaag in De Standaard. "Dat wordt geen positief verhaal, noch voor Brussels Airlines noch voor ons."

In 2018 komt Brussels Airlines volledig onder de vleugels van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport en aandeelhouder, ziet er gouden kansen in. "We zijn ervan overtuigd dat een model zoals bij Swiss of Austrian kan lukken. Dat Brussels Airlines zichzelf blijft, als onderdeel van de Lufthansa-groep, en dat het verder mag groeien zoals het dat vandaag doet."



Model voor de toekomst

Feist vraagt zich wel af wat het model voor de toekomst zal worden. "Lufthansa zelf was zeer duidelijk, en zei dat Brussels Airlines binnen de Lufthansa-groep zou worden geïntegreerd. Maar dan kwam er een uitspraak van de baas van Eurowings (de lagekostenmaatschappij van Lufthansa, red.). Die zei dat het volledig in Eurowings zou opgaan. Misschien was dat prematuur, maar het zou geen positief verhaal zijn voor Brussels Airlines, of voor ons als luchthaven. Al zou wel kunnen worden gesproken over een hybride model. Met een integratie in Eurowings, maar met behoud van enkele specifieke activiteiten zoals de langeafstandsvluchten."



Volgens Feist kan met Lufthansa gepraat worden over het behoud van het Belgische karakter van Brussels Airlines, maar is het uiteindelijk de Duitse luchtvaartmaatschappij die beslist.